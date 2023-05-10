Землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано на Камчатке

© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

Утром 10 мая на Камчатке прошло сейсмособытие. Региональное управление МЧС России сообщило, что землетрясение произошло на глубине 22 километра с магнитудой 4,2. Эпицентр сейсмособытия находился в 15 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа в Елизовском районе.

«На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась», - сообщило региональное управление МЧС РФ.

В ночь на понедельник на Камчатке также были зафиксированы толчки с эпицентром в Тихом океане. Магнитуда землетрясения составила 4,4. Еще более сильное сейсмособытие на Камчатке произошло 1 мая у вулкана Шивелуч: магнитуда была 5,0.