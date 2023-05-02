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Эрдоган сообщил о новом месторождении, которое полностью обеспечит Турцию нефтью

Дмитрий Трунов
19:41 02.05.2023
По словам президента, Анкара даже сможет сама поставлять энергоресурсы.
Эрдоган сообщил о новом месторождении, которое полностью обеспечит Турцию нефтью
© Фото: Liu Mancang, XinHua, GloballookPress
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В Турции нашли новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, после этого Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов из-за рубежа. Анкара даже сможет сама поставлять энергоресурсы.

Нефть нашли в регионе Габар на глубине 2,6 километра, рассказал турецкий лидер. Он уточнил, что в этом районе будут добывать больше, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в стране.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез анонсировал «большую новость о добыче нефти». Кроме того, ранее Эрдоган объявил об обнаружении месторождения с запасами в 150 млн баррелей.

В апреле президент Турции дал старт поставкам черноморского газа в Турцию. Они смогут покрывать до 30% потребностей республики. По словам Эрдогана, граждане Турции получат возможность целый год не оплачивать газ при его использовании на кухне и при отоплении домов.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкий учебно-боевой истребитель Hurjet дооснастят отечественным вооружением, после чего он сможет частично заменить самолеты F-16 в ВВС Турции.

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