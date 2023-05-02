Эрдоган сообщил о новом месторождении, которое полностью обеспечит Турцию нефтью
В Турции нашли новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
По словам Эрдогана, после этого Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов из-за рубежа. Анкара даже сможет сама поставлять энергоресурсы.
Нефть нашли в регионе Габар на глубине 2,6 километра, рассказал турецкий лидер. Он уточнил, что в этом районе будут добывать больше, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в стране.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез анонсировал «большую новость о добыче нефти». Кроме того, ранее Эрдоган объявил об обнаружении месторождения с запасами в 150 млн баррелей.
В апреле президент Турции дал старт поставкам черноморского газа в Турцию. Они смогут покрывать до 30% потребностей республики. По словам Эрдогана, граждане Турции получат возможность целый год не оплачивать газ при его использовании на кухне и при отоплении домов.
Накануне Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкий учебно-боевой истребитель Hurjet дооснастят отечественным вооружением, после чего он сможет частично заменить самолеты F-16 в ВВС Турции.