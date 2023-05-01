Анкара готова заменить часть американских F-16 на собственные самолеты Hurjet

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Турецкий учебно-боевой истребитель Hurjet дооснастят отечественным вооружением, после чего он сможет частично заменить самолеты F-16 в ВВС Турции. Такие планы озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии представления новых моделей боевой авиации в городе Кахраманказан.

По словам Эрдогана, Hurjet получит отечественные вооружение и радары, передает ТАСС. Из турецкого истребителя сформируют отдельные эскадрильи. Президент сказал также, что ВС планируют разместить Hurjet на палубе недавно представленного первого отечественного десантного и авианесущего корабля TCG Anadolu.

Турецкий учебно-тренировочный и легкий боевой самолет Hurjet впервые поднялся в воздух 25 апреля. Он создан национальной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries, TAI. Ранее сообщалось, что Турция может отказаться от приобретения американских истребителей F-16 и подумать о других вариантах.

У Анкары неоднократно возникали сложности с покупкой американских самолетов. В частности, Вашингтон заморозил участие Турции в программе производства истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских ЗРК С-400. Президент Турции требовал от США поставить стране истребители либо вернуть деньги. Эрдоган заявлял, что Турция способна найти замену американским самолетам или наладить собственное производство.