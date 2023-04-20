Эрдоган дал старт поставках черноморского газа в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам черноморского газа. Торжественная церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе «Фильос».

«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника - наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости», - заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT.

На первом этапе планируется добыча 10 миллионов кубометров голубого топлива в день, уточнил Эрдоган в своей речи. После выхода на полную мощность, поставки смогут покрывать до 30% потребностей республики. Турецкий лидер пообещал согражданам, что они смогут целый год не оплачивать газ при его использовании на кухне и при отоплении домов, куда он начнет поступать уже в первую неделю мая. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез уточнил, что разведанных черноморских запасов газа Турции хватит на ближайшие 35 лет.

В октябре прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Совещания по мерам доверия в Азии в Астане заявили, что турецкий газовый хаб может стать не только площадкой поставок, но и определения цены на топливо.