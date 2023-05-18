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Reuters: Боррель предложил добавить 3,5 млрд евро в фонд для военной помощи Украине

Дмитрий Трунов
01:09 18.05.2023
Европейский фонд мира уже выделил около 4,6 млрд евро на вооружение киевского режима.
Reuters: Боррель предложил добавить 3,5 млрд евро в фонд для военной помощи Украине
© Фото: Christine Olsson, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить на €3,5 млрд Европейский фонд мира (EPF), который используется для военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, Боррель обратился к правительствам стран ЕС с просьбой поднять финансовый потолок Европейского фонда мира, который уже выделил около 4,6 млрд евро на военную помощь киевскому режиму.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что Боррель решил попросить о поддержке, поскольку средства фонд на исходе и служба внешней политики Евросоюза хочет убедиться, что у EPF достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, включая Украину.

Созданный в 2021 году фонд был задуман ЕС, чтобы помочь развивающимся странам покупать военную технику. Но потом 27 стран решили использовать его и для поставок оружия на Украину. EPF отделен от бюджета ЕС, которому не разрешено финансировать военные операции. Страны Евросоюза вносят свой вклад в фонд в зависимости от размера их экономики.

EPF позволяет странам ЕС, поставляющим Киеву оружие и боеприпасы, требовать возмещения части стоимости. Предложение Борреля требует одобрения национальных правительств. В декабре прошлого года они договорились, что «в случае необходимости» такое увеличение может быть оправдано, сообщает агентство.

Конфликт на Украине привел к тому, что EPF израсходовал деньги гораздо быстрее, чем планировалось. Первоначально у него был бюджет в €5 млрд, рассчитанный до 2027 года. Этот потолок уже поднимался, в том числе на €2 млрд в декабре прошлого года.

Ранее Венгрия заблокировала выделение из Европейского фонда мира очередного транша Киеву на €500 млн, который должен поступить 22 мая. Будапешт пошел на этот шаг из-за недружественных действий украинских властей по отношению к крупнейшему венгерскому банку OTP.

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