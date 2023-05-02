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Решетников сообщил о росте стоимости авиаперелетов по России на 10%

Дмитрий Трунов
18:54 02.05.2023
Спрос на турпоездки по России должен вырасти минимум на 5%.
Решетников сообщил о росте стоимости авиаперелетов по России на 10%
© Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, GlobalLookPress
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Стоимость авиаперелетов в России летом вырастет, по оценкам, на 10%. Об этом 2 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По прогнозу ФАС, авиабилеты подорожают летом 2023 года на 10% по сравнению с ценами прошлого года, рассказал глава Минэкономразвития. Эта оценка, по словам Решетникова, основана на данных авиакомпаний.

В то же время, по данным Росстата, авиаперелеты дорожают более быстрыми темпами.

«Март к марту рост эконом-класса плюс 20%», - сказал Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, около половины стоимости турпоездки составляет цена проезда. По прогнозам, спрос на турпоездки по России должен вырасти летом минимум на 5%. В то же время емкость на внутренних воздушных линиях относительно прошлого года снизилась на 10%. Однако перевозчики готовы добавлять рейсы, заверил Решетников.

Ранее американское издание The Christian Science Monitor отметило, что санкции Запада стимулировали развитие внутреннего туризма в РФ. По прогнозам, в 2023 году этот процесс продолжится.

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