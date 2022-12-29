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В РСТ рассказали, что будет с внутренним туризмом в России в 2023 году

Сергей Лебедев
17:21 29.12.2022
Прогнозом поделился вице-президент союза Юрий Барзыкин.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, GlobalLookPress
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В следующем году в России продолжит развиваться внутренний туризм. Возможности для отдыха в регионах расширятся. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Дополнительные виды отдыха и отдыха на внутреннем рынке развиваются. Это позволяет даже в непростое время не отказываться от поездок. В следующем году уже будет дальнейшее развитие», - отметил Барзыкин.

По его словам, сфера внутреннего туризма практически восстановилась до доковидного периода. А вот объем выездного туризма сейчас составляет лишь половину уровня, зафиксированного перед пандемией.

«Но идет постепенное восстановление. Мы потеряли практически всю Европу напрямую, но приобрели Юго-Восточную Азию. В следующем году, думаю, тенденция на расширение полетных программ будет продолжена», - добавил Барзыкин.

Напомним, ранее в США заявили, что западные санкции стимулировали развитие внутреннего туризма в России. Туроператоры сообщают о всплеске бронирований на круизы по Волге и пляжный отдых в курортных центрах Черного моря, Краснодаре и Сочи.

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