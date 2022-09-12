В США заявили, что санкции Запада стимулировали развитие внутреннего туризма в РФ

В издании, в частности, указали на востребованность таких направлений, как Дальний Восток, Сибирь, Карелия, Северный Кавказ и Калининград.

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Санкции в адрес России со стороны Запада поспособствовали развитию внутреннего туризма в стране. Так как многим россиянам пришлось отказаться от привычного направления отдыха, популярность путешествий по России возросла, пишет американское издание The Christian Science Monitor.

«Туроператоры сообщают о всплеске бронирований, особенно по традиционным направлениям, таким как круизы по реке Волге и пляжный отдых в курортных центрах Черного моря, Краснодаре и Сочи. А в Москве гораздо больше россиян, чем когда-либо, гуляют по Красной площади, бродят по знаменитым городским музеям и галереям и делают селфи на знаменитых станциях метро», - говорится в материале.

Кроме того, автор публикации указал на востребованность таких направлений, как Дальний Восток, Сибирь, Карелия, Северный Кавказ и Калининград.

Ранее председатель союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь заявил, что в скором времени ожидается снятие ограничений в сфере туризма между Россией и Китаем, которые были связаны с эпидемией коронавируса.