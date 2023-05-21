Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке F-16 Киеву не обсуждается

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, у страны даже нет таких истребителей.

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Участие Германии в возможных поставках истребителей F-16 киевскому режиму не обсуждается. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки», который в эти дни проходит в Хиросиме.

«Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», - сказал он в интервью телеканалам RTL и N-TV.

Ранее такое же заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, страна не располагает истребителями F-16 и не может передать их Украине, однако согласна обучать украинских пилотов.

Глава немецкого правительства добавил, что Берлин в первую очередь оказывает Киеву поддержку тем, что «сейчас имеет непосредственное значение». По его словам, это поставки танков, боеприпасов и средств ПВО. Он также отметил, что ФРГ после Соединенных Штатов является страной, которая оказывает Украине наибольшую поддержку, подчеркнув, что немецкие власти будут помогать Киеву «до тех пор, пока это необходимо, с финансовой, гуманитарной, а также военной точки зрения».

«Мы мобилизовали наши ресурсы. Мы можем продолжать делать это в течение длительного времени», - заверил Шольц.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе со «Звездой» отметила, что заявления официальных лиц США о возможных поставках киевскому режиму истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и изначально вводят в заблуждение. По ее словам, Вашингтон в очередной раз пытается заняться любимым делом, а именно подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач «под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала».