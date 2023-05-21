Премьер Италии Мелони заявила, что у страны нет F-16 для передачи Украине

© Фото: 1st Lt. Savanah Bray, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Италия не располагает истребителями F-16 и не может передать их Украине, однако согласна обучать украинских пилотов. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

«Италия не располагает F-16 и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте», - сказала она перед отъездом с саммита G7 в японской Хиросиме.

При этом Мелони отметила, что страна обсуждает с союзниками возможное обучение украинских пилотов, пишет РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне заявили, что решат вопрос о поставках Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы. Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов определят, кто поставит эти самолеты Киеву и сколько, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.