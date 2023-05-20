Захарова назвала имитацией правового поведения условия США для поставок F-16 Киеву

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Заявления официальных лиц США о поставках киевскому режиму истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и изначально вводят в заблуждение. Об этом в беседе со «Звездой» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в вопросе поставок F-16 Киеву США «не способствуют» использованию поставляемых Украине вооружений для нанесения ударов по территории России.

«Безусловно, это имитация какого-то правового поведения. Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. Потому что они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение. Намеренно, специально», - сказала она.

Дипломат добавила, что необходимо адресовать данный вопрос американской стороне. По ее словам, Вашингтон в очередной раз пытается заняться любимым, а именно - имитацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач «под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала».

«Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона даже в целом я бы сказала, потому что мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях», - отметила Захарова.

Между тем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решит вопрос о поставках Киеву истребителей F-16 в ближайшие месяцы. По его словам, прямо сейчас F-16 Украине не нужны, но понадобятся в будущем.