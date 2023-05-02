Лещенко рассказал, как модельер Юдашкин начинал свой путь в подвале

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Валентин Юдашкин был «витриной нашего Отечества», двигал модельный бизнес вперед в России и мире. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Он рассказал, как модельер начинал свой путь в маленьком подвале дома, где жил певец. Тогда он занимался рисунком и придумывал интересные решения с гримом, вспомнил Лещенко.

«Мы знакомы с ним достаточно давно... Один из самых интересных, самобытных и профессиональных художников-модельеров», - сказал он.

Как отметил Лещенко, особенно печален тот факт, что модельер умер в возрасте 59 лет, сражаясь с болезнью, еще и спустя пару дней после кончины еще одного знаменитого модельера - Вячеслава Зайцева.