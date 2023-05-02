Защитник Дома профсоюзов: радикалы отключали воду в здании и резали пожарные рукава

«Звезда» вспоминает страшную трагедию 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов в пожаре погибли 42 человека.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Александр Полищук, РИА Новости

Участник Антимайдана и выживший после пожара в Доме профсоюзов Игорь Немодрук рассказал, как украинские националисты отключили воду в здании, а также резали пожарные рукава, чтобы не дать пожарным тушить пламя.

«В нашей группе было примерно половина женщин. Когда пожарные приехали, пытались тушить, вначале им мешали, я сам видел, как шланги резали. Перед этим они воду в Доме профсоюзов отключили. Потому что мы набирали воду в туалетах, и вдруг она перестала. Со стояков полведра стекло. Этой водой тряпки мочили и забивали огонь», - сказал Немодрук.

Он отметил, что женщины вышли из здания спокойно, удалось договориться с радикалами, чтобы их не трогали. Когда Дом профсоюзов стали покидать мужчины, украинские националисты принялись их избивать.

Немодрук заявил, что участники Антимайдана не выжили бы и были убиты радикалами, но полицейские увезли их в отдел и тем самым спасли. Однако, по его словам, среди защитников Дома профсоюза был шпион.