В правящей партии Грузии сравнили с харакири санкции против России

Власти Грузии отказались от этого шага, чтобы не вредить своей стране и народу, объяснил он.

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Если бы Грузия ввела санкции против Москвы, по последствиям это можно было бы сравнить с харакири. Такое мнение выразил генсек партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он объяснил, почему Грузия не присоединилась к антироссийским экономическим рестрикциям западных стран.

«Мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу. Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе», - пояснил политик журналистам.

После того как Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, ряд стран Запада решили ввести против РФ санкции. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не станет к ним присоединяться, так как этот шаг навредит национальным интересам.

Позже глава правительства Грузии пообещал гражданам, что страна не будет ввязываться в конфликт и будет мирно сосуществовать с РФ.