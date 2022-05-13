Премьер Грузии пообещал мир с Россией

Грузинский премьер заявил, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Российской Федерацией и пообещал, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

«Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир»,- передает РИА Новости слова Гарибашвили.

Ранее Премьер-министр Грузии передал послу Европейского союза в стране первую заполненную часть опросника для открытия дискуссии о вступлении в союз. В заявлении пресс-службы грузинского правительства говорится, что грузинские власти активно работают над второй частью опросника и планируют передать раньше оговоренного срока.

До этого Ираклий Гарибашвили заявлял, что грузинские власти приняли решение не присоединяться к антироссийским санкциям Запада. По словам премьера, никто не сможет его в этом переубедить.