Премьер Грузии заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против РФ

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Власти Грузии, исходя из собственных национальных интересов, приняли решение не присоединяться в западным санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, подчеркнув, что никто не сможет его переубедить.

«Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа», - заявил премьер журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такого санкционного давления не оказывалось ни на одну страну, как сейчас на Российскую Федерацию, но это заставляет крутиться и работать. Песков также отметил, что санкции заставляют самим внедрять те технологии, которые раньше закупали из-за рубежа, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК.