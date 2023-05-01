Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
В последний раз действие военного положения и всеобщей мобилизации было продлено в феврале этого года на 90 дней.
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.
О сроках продления пока неизвестно. В данный момент отсутствуют пояснительные записки к законопроектам, представленным на рассмотрение парламента.
Напомним, на Украине режим военного положения ввели с 24 февраля 2022 года. На следующий день была объявлена всеобщая мобилизация.
В последний раз Владимир Зеленский продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней в феврале этого года.