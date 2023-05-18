Балтийский флот отмечает 320-летие

18 мая Балтийскому флоту исполняется 320 лет. Флот способен эффективно решать стоящие перед ним задачи в море, на земле и в воздухе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Балтийский флот отмечает 320 лет со дня основания. Это старейший флот России. Надежную защиту северо-западных рубежей нашей страны обеспечивают более 60 кораблей и катеров. Основные пункты базирования - Балтийск под Калининградом и Кронштадт в Ленинградской области. Там сегодня проходят торжественные мероприятия.

Сегодня в составе Балтфлота - новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе сверхзвуковые многоцелевые истребители поколения 4++, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», комплексы ПВО С-400, корветы и ракетные корабли.

Флагман флота эсминец «Настойчивый» многократно отмечен наградами за успешное выполнение ракетных и артиллерийских стрельб. В скором времени боевой состав флота пополнят четыре корабля, в том числе оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.