Пушилин: к концу июня вода в ДНР будет подаваться ежедневно

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К концу июня воду в ДНР будут подавать ежедневно, но пока еще в определенные часы, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он рассказал в режиме видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину.

«Водовод уже сейчас в тестовом режиме позволил какой-то части населения увеличить количество часов подачи воды. [Раньше] приходилось очень в жестком графике из-за блокады, которую устроил украинский режим, людям просто выживать», - рассказал Пушилин.

Врио главы ДНР напомнил, что вода в республике до сих пор подавалась всего два часа раз в три дня. Теперь, пока водовод работает в тестовом режиме, появилась возможность подавать воду семь часов один раз в три дня. В июне водоснабжение в ДНР будет работать через день, к концу месяца - ежедневно.

«Тоже пока по часам, потому что полноценно мы сможем быть обеспечить Донбасс водой только после освобождения канала Северский Донец в полной мере», - сказал Пушилин.

Восстановить водоснабжение стало возможно благодаря героизму строителей, которые делают все возможное и невозможное, даже под обстрелами националистов, сказал врио главы ДНР.

Накануне военные строители показали первый пуск воды в канал Дон - Донбасс. Это сооружение возвели всего за четыре месяца. Сейчас в Донецке обновляют внутригородские сети и готовят их к приему воды.