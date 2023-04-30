В стране и мире Строительство масштабного водовода Дон - Донецк подходит к концу Елизавета Потейчук В настоящее время в Донецке проходит обновление внутригородских сетей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Строительство водовода Дон - Донецк завершается. Вместе с тем подходит к концу заполнение систем гидротехнического сооружения. Донецк готовится к поступлению воды. Военные строители обеспечивают заполнение отрезков водовода. Под повышенным давлением проверяют качество стыков на сооружении, а также тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах. Вскоре будет запущен выпуск воды в Северский Донец, и тогда вода пойдет в регионы. Затем со временем мощность водовода выйдет на проектную, и начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ. © ТРК "Звезда" Тем временем «Вода Донбасса» готовит системы водоснабжения Донецкой Народной Республики к приему воды. Плановые работы, а также техобслуживание оборудования проведены на фильтровальных и насосных станциях, а также гидротехнических сооружениях. Специалисты отремонтировали аварийные участки и заменили запорную арматуру. Вместе с тем в Донецке проходит обновление внутригородских сетей. © ТРК "Звезда" Напомним, 5 апреля заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику полностью готов. Экспертное мнение и аналитика