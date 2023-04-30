Строительство масштабного водовода Дон - Донецк подходит к концу
В настоящее время в Донецке проходит обновление внутригородских сетей.
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Строительство водовода Дон - Донецк завершается. Вместе с тем подходит к концу заполнение систем гидротехнического сооружения. Донецк готовится к поступлению воды.
Военные строители обеспечивают заполнение отрезков водовода. Под повышенным давлением проверяют качество стыков на сооружении, а также тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах. Вскоре будет запущен выпуск воды в Северский Донец, и тогда вода пойдет в регионы. Затем со временем мощность водовода выйдет на проектную, и начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ.