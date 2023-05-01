Военные строители показали первый пуск воды в канал Дон-Донбасс

Канал, который будет снабжать водой донецкую агломерацию, возвели всего за четыре месяца.

© Видео: vskmo Telegram © Фото: vskmo Telegram

Первый пуск воды совершили в канал Дон-Донбасс, который строится для снабжения водой донецкой агломерации. Об этом сообщается в Telegram-канале Военно-строительной компании (Военстрой, ВСК) Минобороны России.

Пуск воды компания показала на видео.

«Первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водовод за четыре месяца возвели специалисты Военстроя и предприятий со всей страны. Обычно на строительство подобных объектов требуется несколько лет, отметили в ВСК.

Как сообщается в Telegram-канале администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, запуск водовода находится на финишной прямой. После проверки надежности системы подача воды начнется в рабочем режиме. Первоначальный объем, по данным Военстроя, составит 4 тысяч кубических метров в сутки и постепенно будет нарастать.

Канал Дон-Донбасс пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность сооружения достигнет 300 тысяч кубических метров воды в сутки.