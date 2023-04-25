Застывшие мгновения, облетевшие весь мир: в Москве открылась фотовыставка Евгения Халдея с уникальными кадрами

Халдей снимал жизнь - военную, разную, сложную, веселую - такую, какой она была. Именно ему принадлежат легендарные фотографии «Первый день войны», «Знамя над Рейхстагом», «Нюрнбергский процесс» и «Потсдамская конференция».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Халдей Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Москве в Государственном историческом музее открылась выставка «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». Это самая масштабная и полная ретроспектива фотографа. Посетители смогут увидеть снимки легендарного военкора, которые раньше нигде не демонстрировались. Автором проекта стала ведущая нашего телеканала Ирина Лосик.

Халдей безошибочно чувствовал время и был мастером «решающего момента». Больше четырехсот снимков, кадры, ставшие символом Победы и целого поколения, легендарные работы «Первый день войны» и «Знамя над Рейхстагом», «Нюрнбергский процесс» и «Потсдамская конференция» удалось собрать воедино благодаря Ирине Лосик. Автор проекта считает, что главной задачей было раскрыть личность выдающегося фотокорреспондента, а через его снимки рассказать об истории и величии страны молодому поколению.

«Год жизни ушел на реализацию этого проекта. Это очень сложный на самом деле проект, потому что впервые в одном пространстве представлено столько работ Евгения Халдея. Безусловно здесь много знаковых фотографий - куда же без них, но в то же время есть и те, которые никогда не были представлены широкой публике <...> Когда смотришь на его фото, у тебя появляются эмоции, хочется улыбаться или хочется плакать, ты начинаешь сострадать, глядя на тот или иной снимок, человеку, событиям, которые изображены. Это великое мастерство», - рассказала Ирина Лосик, автор проекта «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах», ведущая телеканала «Звезда».

Из тысячи снимков Евгения Халдея именно портрет десантника Никиты Панина для его дочери Анны Ефимовны особенный. О нем она рассказывает с необычайным трепетом, потому что боролась за фотографию долгие годы. Ее показывают зрителям в первый раз.

«Один непорядочный человек, папин друг, забрал три тысячи негативов в Америку. Восемнадцать лет я с ним судилась, чтобы вернуть. Из той партии, которая вернулась в Россию, я нашла этот негатив. Их два. Один скромнее, а второй - он для меня. Поскольку, он вернулся на Родину, ему не откажешь в оптимизме, героизме», - рассказала Анна Халдей.

Таким был и сам Халдей, вспоминает Анна Ефимовна. Гордится - исполнилась ее мечта: застывшие мгновения, облетевшие весь мир и отобразившие целую эпоху удалось собрать в единое цело - в «Эпоху в кадрах».

«Грандиозное событие, которое случилось в моей жизни. Это выставка моего отца, которая представлена в стенах исторического музея. Это не просто выставка, а огромная ретроспектива, которая была несколько забыта», - добавила Анна.

А теперь по крупицам собрана и представлена зрителю в единую масштабную экспозицию, которая отображает разные периоды творчества фотографа и разные периоды в жизни огромной страны. Например, первый раздел экспозиции заканчивается кадром 21 июня 1941 года, который Халдей сделал в командировке на родине Михаила Лермонтова в «Тарханах». Этот снимок еще называют пророческим «Завтра была война» - женщина на фоне тревожного неба и фамильной усыпальницы Лермонтовых.

Часть работ в центре экспозиции - с парада на Красной площади, где можно увидеть легендарную фотографию с Георгием Жуковым, лошадь которого будто парит над брусчаткой. Классик, который умел работать в разных жанрах и не расставался с камерой до конца жизни.

«Халдей является ярчайшим представителем мировой фотографии. Мы хотели рассказать как о личности, как о художнике, рассказать и показать все части творчества. Имя Халдея, в основном, связано с военной фотографией. Но при этом у него потрясающие работы мирного периода. Хотелось хронологически показать всю историю», - сообщила Ольга Галактионова, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Мастера, блестяще снимавшего и знаковые события мировой истории, и бытовые зарисовки, в первую очередь занимал человек. Халдею удавалось запечатлеть, а самое главное, передать эмоции «в моменте», затронуть самые глубокие струны души. На его снимках всегда рядом прошлое и настоящее, предатели и герои, война и мир.

Халдей снимал жизнь - военную, разную, сложную, веселую - такую, какой она была. В зале послевоенного времени представлены снимки, на которых фотограф показывал страну, возвращавшуюся к миру, завоеванному колоссальной ценой. Стройки, заводы, трудовые подвиги, парады, демонстрации, счастливые дети - это снимки свидетеля возрождения страны. Ведь, как говорил сам Халдей, «главная задача фотографа и художника - показать зрителю луч солнца и надежду на лучшее».

Посетители увидят фототехнику Халдея, семейные реликвии, его личный дневник, который фотограф вел в Заполярье, когда был командирован на Северный фронт.

«Мы показываем один раз многие кадры, которые по тем или иным соображениям не печатались в советское время. Это кадры войны, весь блок посвященный Харбин, порту Артуру, победы нашей армии на восточных рубежах. Тут эту серию можно будет увидеть впервые», - рассказала Дина Иващенко, искусствовед Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», куратор выставки.

Создатели экспозиции ориентировались на молодую аудиторию, поэтому использовали мультимедийные технологии. Некоторые экспонаты дополняют исторические аудиозаписи. Например, стенограмма Нюрнбергского процесса, архивная запись объявления о начале войны, гул военной техники. Заканчивает выставку 17-минутный документальный фильм, основанный на воспоминаниях Халдея. Повествование в нем ведется от первого лица. Увидеть и познакомиться с «Эпохой в кадрах» посетители смогут с завтрашнего дня и до 31 мая.