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Россия является страной-цивилизацией и одним из мировых центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге в зале Таврического дворца.

«Патриотические идеалы важны во все времена. Тем более, для нас, для России - страны-цивилизации. Одного из самобытных и суверенных центров одного многополярного мира», - заявил он.

Президент добавил, что сила и устойчивость государственной власти определяются ценностями преданного служения людям. Именно они подтверждают единство и сплоченность граждан, а также гарантируют, что вместе получится преодолеть все испытания.

Ранее президент РАПУ Гурьев во время встречи с Путиным заявил, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и вышла на второе место в мире, в связи с чем страна является гарантом продовольственной безопасности всего мира.