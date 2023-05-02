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Путин примет участие в церемонии запуска трамвая в Мариуполе

Тимур Шерзад
14:39 02.05.2023
Президент России будет участвовать в церемонии по видеосвязи.
Путин примет участие в церемонии запуска трамвая в Мариуполе
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин примет участие запуска трамвая в Мариуполе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Сегодня президент в режиме ВКС (видеоконференцсвязь. - Прим. ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 километров, - это очень примечательное событие», - сообщил Песков журналистам. 

Он добавил, что мирная жизнь возвращается в Мариуполь и президент России держит это под своим личным контролем. 

Ранее президент России заявил, что Россия является одним из мировых центров и не станет следовать правилам, навязываемым Западом.

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