Путин примет участие в церемонии запуска трамвая в Мариуполе
Президент России будет участвовать в церемонии по видеосвязи.
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин примет участие запуска трамвая в Мариуполе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня президент в режиме ВКС (видеоконференцсвязь. - Прим. ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 километров, - это очень примечательное событие», - сообщил Песков журналистам.
Он добавил, что мирная жизнь возвращается в Мариуполь и президент России держит это под своим личным контролем.
Ранее президент России заявил, что Россия является одним из мировых центров и не станет следовать правилам, навязываемым Западом.