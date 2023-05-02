Путин примет участие в церемонии запуска трамвая в Мариуполе

Он добавил, что мирная жизнь возвращается в Мариуполь и президент России держит это под своим личным контролем.

«Сегодня президент в режиме ВКС (видеоконференцсвязь. - Прим. ред.) примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. В городе восстановили первый участок, почти 10 километров, - это очень примечательное событие», - сообщил Песков журналистам.

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