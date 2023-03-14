Фигуранты дела об избиении мужчины в вагоне метро получили от 8,5 до 12 лет тюрьмы

Помимо тюремного заключения, суд назначил всем троим наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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Измайловский суд Москвы приговорил троих уроженцев Дагестана, которые жестоко избили в вагоне метро заступившегося за девушку мужчину, к 12, 11 и восьми с половиной годам тюремного заключения.

Как передает РИА Новости, Залибеков получил 8,5 года заключения, Мусалаев - 11 лет колонии строгого режима, а Ханмагомедову было назначено наказание в виде 12 лет тюрьмы. Кроме того, в суде уточнили, что все трое получили также наказание в виде ограничения свободы на один год.

По факту преступления было возбуждено несколько уголовных дел. Ситуация находилась под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, 4 октября 2021 года в московском метро на перегоне от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» трое мужчин начали приставать к девушке. За нее заступился 25-летний Роман Ковалев. Подозреваемые скрылись после того, как избили молодого человека, однако были задержаны правоохранительными органами.