Shot: врачи нашли у Петросяна проблемы с сердцем и почками

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован из-за серьезных проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник. По его данным, у юмориста диагностировали гипертоническую болезнь.

Врачи обследовали Петросяна после того, как его самочувствие ухудшилось и он ударился головой. Медики проверяли, нет ли у него травм черепа, их не оказалось. Однако из-за результатов ЭКГ и прогрессирующего атеросклероза врачи решили оставить артиста в больнице им. Боткина. Кроме того, в обеих почках артиста нашли кисты.

В понедельник, 1 мая, появились сообщения о госпитализации Евгения Петросяна бригадой скорой помощи. Позже он сам опроверг эту информацию. По словам артиста, он приехал в медучреждение на один день, чтобы выполнить обычные процедуры, связанные с текущим обследованием.