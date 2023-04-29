Путин заявил, что РФ не станет следовать правилам, навязываемым Западом
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что некоторые государства пишут свои «правила» и хотят навязать их другим странам, но Российская Федерация таким установкам следовать не собирается.
Как заявил глава государства на заседании Совета законодателей, «бывшие партнеры» в этих странах «пытаются навязать всем свои взгляды» и «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога».
«Какие правила? - их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают», - сказал Владимир Путин.
Российский президент добавил, что Россия «не будет лезть к ним под одеяло» и не будет следовать этим «правилам».
По мнению президента Российской Федерации, сейчас правильной и показательной тенденцией является то, что сейчас важную роль играет дипломатия по линии парламента.
Также российский лидер, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, заявил, что Российская Федерация является одним из мировых центров.