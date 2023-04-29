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Путин заявил, что РФ не станет следовать правилам, навязываемым Западом

Игнат Далакян
08:13 29.04.2023
Согласно словам президента РФ, некоторые государства хотят навязать другим странам свои «правила», которые сами и пишут.
Путин заявил, что РФ не станет следовать правилам, навязываемым Западом
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что некоторые государства пишут свои «правила» и хотят навязать их другим странам, но Российская Федерация таким установкам следовать не собирается.

Как заявил глава государства на заседании Совета законодателей, «бывшие партнеры» в этих странах «пытаются навязать всем свои взгляды» и «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога».

«Какие правила? - их никто не видел, кто их написал эти правила? У себя под одеялом пишут и сами под одеялом что-то с этим делают», - сказал Владимир Путин.

Российский президент добавил, что Россия «не будет лезть к ним под одеяло» и не будет следовать этим «правилам».

По мнению президента Российской Федерации, сейчас правильной и показательной тенденцией является то, что сейчас важную роль играет дипломатия по линии парламента.

Также российский лидер, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, заявил, что Российская Федерация является одним из мировых центров.

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