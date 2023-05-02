Выживший в Доме профсоюзов рассказал, что в их ряды был внедрен шпион радикалов

Сегодня исполняется девять лет со дня трагедии в Одессе. В Доме профсоюзов жертвами сторонников Евромайдана стали 42 человека.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Денис Петров, Агентство Одесса-медиа, РИА Новости

Участник Антимайдана и защитник печально известного Дома профсоюзов Игорь Немодрук раскрыл «Звезде» подробности трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. По его словам, в их ряды был внедрен шпион.

Он рассказал, что радикалы перерезали пожарные рукава, чтобы Дом профсоюзов не был потушен, а также били тех, кто покинул здание. Немодрук отметил, что сотрудники правоохранительных органов по сути спасли их от расправы украинских националистов, увезя в райотдел.

«В райотделе нас посчитали - 16 человек, сказали. Мы с разных организаций, не знакомы друг с другом. Мы мокрые, грязные, побитые, в крови, а среди наших бегает какой-то тип чистенький, непобитый и внимательно слушает. Настолько организованы, что даже на этом этапе умудрились внедрить к нам человека», - сказал он.

Сегодня исполняется девять лет со дня трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года радикалы подожгли Дом профсоюзов в котором укрывались противники украинского Евромайдана.