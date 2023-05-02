Модельер Симачев рассказал, чему его учил Юдашкин
Валентин Юдашкин обладал своим неповторимым стилем в моде, всегда скрупулезно относился к своему делу и мог долго о нем говорить. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал модельер и телеведущий Денис Симачев.
Он назвал огромной утратой смерть Юдашкина и напомнил, что только недавно из жизни ушел модельер Вячеслав Зайцев, а потому Россия, ее культура и женская мода сильно «осиротели».
«У Вали Юдашкина был свой неповторимый стиль в моде, в том, как он выбирал ткани, как он скрупулезно относился к деталям, к вышивкам. Как он мне долго рассказывал и объяснял», - поделился Симачев.
Модельер также отметил доброту, понимание и бесконечное сочувствие Юдашкина к людям.
Юдашкин скончался 2 мая в Москве. Он долгое время боролся с онкологией. В 2016 году у модельера обнаружили рак почки последней стадии, затем метастазы пошли по всему телу, в том числе их обнаружили в головном мозге.