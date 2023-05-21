Замглавы МИД Украины заявил, что у Киева будет четыре IRIS-T до конца года

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Киев до конца года получит от ФРГ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Его слова передает ТАСС.

Сейчас Украина имеет две системы IRIS-T германского производства. Одна из них была поставлена осенью 2022 года, вторая - весной 2023-го. Еще две системы ПВО Берлин обещал передать до конца текущего года, подчеркнул бывший посол.

В Киеве рассчитывают довести число этих установок до 12 в течение полутора лет, сказал Мельник. По его словам, еще четыре системы, которые канцлер ФРГ Шольц обещал представить Украине на прошлой неделе, а также ракеты к ним, предстоит изготовить в течение следующего года.

Ранее сообщалось о намерении Германии в ближайшее время предоставить Украине вооружений на 2,7 млрд евро. В этот пакет оружия войдут 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.