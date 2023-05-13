Spiegel: ФРГ намерена направить Украине военную помощь на 2,7 млрд евро в ближайшее время

Как сообщает Spiegel, Берлин может сообщить о направлении Киеву военной помощи, в том числе БМП Marder, танков Leopard, разведывательных БПЛА, в воскресенье.

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Германия планирует направить Киеву военную помощь в размере €2,7 млрд в ближайшее время. Об этом без указания источника сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Поставку осуществят «в ближайшие недели и месяцы». По информации журнала, ФРГ хочет направить Украине 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.

Как уточняют в издании, о новом пакете помощи могут объявить в воскресенье параллельно с награждением Зеленского в Ахене премией имени Карла Великого, которая выдается за вклад в объединение Европы. Не исключается, что он лично может посетить Германию. Официальной информации о визите еще не было, добавили в Spiegel.

В начале года Германия разрешила реэкспорт своей техники. В феврале кабинет министров ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. При этом в ООН заявляли, что не считают поставку танков Украине движением в верном направлении.