Берлин передал Киеву второй из четырех ЗРК IRIS-T

По информации Der Spiegel, несколько дней назад Германия передала Украине 16 ракет к комплексу IRIS-T.

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Немецкие власти поставили киевскому режиму второй из четырех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на неназванного представителя правительства ФРГ. Однако официального подтверждения отправки системы противовоздушной обороны Киеву пока не было.

В списке военной помощи Украине, который опубликован на официальном сайте правительства Германии, по-прежнему значится только один ЗРК IRIS-T, еще три комплекса фигурируют в перечне планируемых поставок. Как сообщает журнал Der Spiegel, вместе с зенитным ракетным комплексом Берлин отправил Киеву 16 ракет. По данным издания, передача состоялась несколько дней назад - примерно 16 апреля.

Изначально планировались поставки IRIS-T Украине в ноябре прошлого года. Однако об отправке первого ЗРК сообщили уже 11 октября. Спустя две недели федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении передать киевским властям еще три боевые машины.

Накануне правительство ФРГ сообщило, что система противовоздушной обороны Patriot с боеприпасами к ней, отправленная Германией киевскому режиму, прибыла на Украину. Помимо зенитно-ракетного комплекса, Берлин передал Киеву 76 грузовиков Zetros, 124 машины пограничной охраны, 18 основных боевых танков Leopard 2A6, а также 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.