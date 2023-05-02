Шойгу: КТРВ завершила разработку некоторых новейших типов вооружения и начала серийное производство

Министр обороны России отметил, что Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) перешла на серийное производство по некоторым новейшим типам вооружения.

«По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки, завершив все этапы разработки. Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу отметил, что КТРВ поставляет в зону спецоперации широкую номенклатуру как авиационного, так и морского оружия - многие из этих образцов не имеют аналогов.

Он отметил, что корпорация выполняет гособоронзаказ в установленные сроки, но сейчас необходимо как можно быстрее удвоить объемы производства высокоточного оружия.

Также министр обороны России заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.