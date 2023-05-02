Глава МИД Украины заявил, что результаты выборов в США не повлияют на отношения с Украиной

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Результаты выборов президента в США никак не скажутся на американо-украинских отношениях, чем бы не закончилось голосование. В этом уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США», - заявил Кулеба в эфире телеканала «Рада».

Со слов главы украинской дипломатии, действующий глава Белого дома Джо Байден очень много сделал для Киева и следующим шагом должна стать поставка истребителей F-16.

Двадцать пятого апреля Джо Байден официально обратился к своим сторонникам с речью, в которой заявил о готовности участвовать в следующих выборах. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди политических экспертов и представителей прессы, которые призвали действующего президента США открыто говорить о состоянии своего здоровья.

Вероятный противник Байдена на выборах, экс-президент Дональд Трамп, ранее обвинил Белый дом в проведении антиамериканской политики. По его мнению, все это закончится новой Великой депрессией. Все проблемы в экономике и внешней политике Трамп назвал результатом работы действующей американской администрации.