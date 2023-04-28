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Трамп заявил, что политика Байдена ведет США ко второй Великой депрессии

Ирина Елагина
02:41 28.04.2023
Трамп поделился политическим прогнозом на митинге сторонников.
Трамп заявил, что политика Байдена ведет США ко второй Великой депрессии
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в проведении антиамериканской политики, которая толкает страну к новой Великой депрессии.

«США движутся к депрессии, как это было в 1920-х годах», - приводит РИА Новости слова Трампа на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп считает, что у Штатов есть проблемы с экономикой, растет инфляция, доллар теряет свою былую притягательность, и причина упадка - политика президента Джо Байдена и его администрации.

Напомним, что в 2024 году в США пройдут президентские выборы, и Байден, и Трамп заявили о своем участии в президентской гонке. Аналитик Алексей Макаркин считает, что американцам предстоит сложный выбор , полагая, что и за Трампа голосовать «стремно».

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