В Минэнерго Турции пообещали в течение года запустить газовый хаб

© Фото: Lars Klemmer dpa Global Look Press

Газовый хаб для поставки в Европу топлива через территорию Турции, включая утраченные объемы газопровода «Северный поток», заработает в течение года. Об этом в эфире телеканала Haber Global заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

«Центр торговли газом заработает максимум в течение года», - сказал он.

Донмез отметил, что благодаря хабу появится возможность продавать Европе больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции. По его словам, работа этого хаба особенно важна для стран Южной Европы и они интересуются, когда он будет запущен, уточняет ТАСС.

Ранее Донмез рассказал, что Турция способна поставлять в Европу через центр торговли на своей территории порядка 40 млрд кубометров газа, которые остаются у нее в качестве излишков после получения из-за границы 100 млрд кубометров голубого топлива. Переговоры по этому вопросу ведутся с 15 государствами, включая Азербайджан, Иран, страны Персидского залива, рассказал министр.

С идеей создания на территории Турции газового хаба в октябре 2022 года выступил российский президент Владимир Путин. На него можно будет перенаправить утраченные объемы транзита через «Северный поток». В январе Донмаз сообщил, что работы по созданию хаба начаты.