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Турция начала работы по проекту газового хаба, предложенному Россией

Анастасия Бобылева
23:40 02.01.2023
Министр энергетики страны сообщил, что возможности для использования этого проекта в Турции имеются.
Турция начала работы по проекту газового хаба, предложенному Россией
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress
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В Турции начали работу по предложенному РФ проекту газового хаба, по предварительным расчетам, подготовка займет около года. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Он подчеркнул, что Анкара имеет возможности и терминалы, чтобы воспользоваться проектом. По его словам, работы по подготовке уже ведутся.

«Наши предварительные сроки подготовки – год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», - пояснил министр, его цитирует РИА Новости.

Как предположил Донмез, со временем у европейских стран повысится интерес к проекту.

Создание газового хаба поможет переместить поставки газа с поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», а также поспособствует развитию инфраструктуры по южному направлению. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проект в ходе телефонного разговора.

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