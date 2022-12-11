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Путин обсудил с Эрдоганом по телефону инициативу создания газового «хаба» в Турции

Игнат Далакян
15:41 11.12.2022
Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли.
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону инициативу создания газового «хаба» в Турции
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания на территории Турции регионального газового «хаба».

Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли, говорится на официальном сайте Кремля.

«С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба"», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора между лидерами Российской Федерации и Турции.

До этого телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в ноябре. Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Анкары в разных сферах, в том числе вопрос реализации «газового хаба».

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