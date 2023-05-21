Стихийный мемориал появился на месте сарая в Раменском, где сгорел 11-летний ребенок

От сарая, где в огненной ловушке погиб ребенок, остались только обугленные бревна и щепки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показала место гибели 11-летнего мальчика в подмосковном Раменском. От сарая, где сгорел ребенок, остались только обугленные бревна и щепки.

Местные жители устроили там, где стоял сарай, стихийный мемориал. К нему в память о погибшем мальчике несут цветы, свечи и игрушки.

Трагедия произошла в Раменском 19 мая. По версии следствия, погибший повздорил с другими детьми, после чего они заперли его в сарае, закрыв дверь на засов и заколотив гвоздем. По неизвестной пока причине, сарай загорелся, ребенку выбраться не удалось. По словам отца друга погибшего мальчика, когда взрослые узнали о пожаре и предприняли попытку его потушить, было уже поздно.