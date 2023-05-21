Знакомая семьи рассказала, что запершие мальчика в сарае в Раменском дети пользовались дурной славой

Сам погибший был на хорошем счету и занимался спортом, рассказала собеседница «Звезды».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Погибший при пожаре 11-летний мальчик из Раменского характеризовался положительно, в отличие от сверстников, которые заперли его в сарае. Об этом «Звезде» рассказала знакомая семьи ребенка.

«Просто его решили наказать по закону, простите, стаи. И ребята зашли очень далеко... Заколотить ребенка в сарае - это уже лишение свободы, свободы передвижения. Это уже не нормально. Тем более это группа, а это один ребенок», - сказала она.

По словам женщины, семья у мальчика благополучная, он характеризовался только положительно, занимался спортом и получал награды за свои достижения.

«Мальчик был успешен в спорте, все только о нем хорошо отзываются, кто его знал... Другая группа детей была с нареканиями неоднократными», - добавила собеседница «Звезды».

Трагедия произошла в подмосковном Раменском 19 мая. По версии следствия, погибший повздорил с другими подростками, после чего они заперли его в сарае, закрыв дверь на засов и заколотив гвоздем. По неизвестной пока причине, сарай загорелся, ребенку выбраться не удалось, он погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.