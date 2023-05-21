Очевидец трагедии в Раменском, где заживо сгорел ребенок, рассказал подробности ЧП

Со слов Алексея, о трагедии он узнал в 19 часов от своего сына, который дружил с погибшим мальчиком.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Один из очевидцев трагедии в Раменском, где 19 мая в запертом гараже сгорел ребенок, рассказал подробности случившегося. Сын мужчины дружил с погибшим и виделся с ним незадолго до случившегося.

«Они гуляли все вместе и мой сын пошел к 18 часам домой, показаться и поесть. С Альбертом, который погиб, они дружили и вместе занимались спортом. Он сказал Альберту, что пошел домой и предложил пойти с собой, тот оказался и остался здесь. В 18 часов Гриша был дома, поел и в половину седьмого вечера вышел опять на улицу. В 19 часов позвонил мне, плакал и сказал, что его друг сгорел в гараже», - рассказал Алексей.

Узнав о происшествии мужчина немедленно приехал к полыхающему гаражу. В это время строение было полностью в огне.

«Я поехал сюда, застал пламя, спасать уже было некого. Я пытался, спустился туда, там еще три мужика лопатами с песком огонь закидывают. А там горит. Потом общались с милицией. Был здесь с родителями погибшего мальчика, пытался как-то им помочь», - поделился очевидец.

Ранее стало известно, что в ходе ссоры дети заперли 11-летнего мальчика в сарае, заслонив дверь на засов и заколотив гвоздем. В помещении начался пожар, выбраться ребенок не смог. Пока дети бегали за помощью, мальчик погиб, его тело нашли на пепелище. На месте работают оперативники, эксперты и следователи.