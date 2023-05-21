Мать сгоревшего в Раменском ребенка сказала, что другие родители не предложили ей помощь

Ранее знакомая семьи погибшего мальчика рассказала, что он характеризовался положительно, занимался спортом и получал награды.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мать погибшего в Раменском 11-летнего школьника пообщалась с корреспондентом «Звезды». Женщина рассказала, что родители детей, которые были на месте трагедии, пока не связывались с ней и свою помощь не предлагали.

«Пока ничего не известно, следствие идет. Сами понимаете, суббота и воскресенье. В понедельник будет ясно все», - добавила женщина.

Ранее знакомая семьи погибшего рассказа, что ребенок занимался спортом и был из благополучной семьи. По словам женщины, он регулярно получал награды за свои достижения, другая группа детей - неоднократные нарекания.

Трагедия в подмосковном Раменском произошла 19 мая. Группа детей заперла в сарае 11-летнего школьника. Дверь заколотили гвоздем, когда внутри сарая начался пожар быстро открыть ее не смогли. Подоспевшие взрослые пытались потушить огонь, но безуспешно. Тело ребенка нашли эксперты-криминалисты. Ведется следствие.