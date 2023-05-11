В Венгрии назвали угрозой своей безопасности попытку теракта на нефтепроводе «Дружба»
Попытка теракта на наливном пункте «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба» является угрозой безопасности Венгрии. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, - это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», - заявил дипломат в ходе пресс-конференции на переговорах с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.
«Дружба» берет начало в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южная - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Напомним, 10 мая компания «Роснефть» сообщила, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. В результате инцидента никто не пострадал.