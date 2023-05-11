В Венгрии назвали угрозой своей безопасности попытку теракта на нефтепроводе «Дружба»

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Попытка теракта на наливном пункте «Брянск» системы нефтепроводов «Дружба» является угрозой безопасности Венгрии. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, - это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», - заявил дипломат в ходе пресс-конференции на переговорах с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

«Дружба» берет начало в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южная - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Напомним, 10 мая компания «Роснефть» сообщила, что в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. В результате инцидента никто не пострадал.