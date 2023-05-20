Руководство МУС выразило сожаление из-за объявления Россией в розыск судей и прокурора

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Ассамблея государств - участников Международного уголовного суда (МУС) обеспокоена предпринятыми Россией мерами в отношении прокурора Карима Ахмада Хана и судей инстанции, которые выдали ордер на арест президента РФ Владимир Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом говорится в сообщении суда.

Согласно документу, руководство Ассамблеи «серьезно обеспокоено» появившейся информацией о мерах российских властей в отношении прокурора и судей МУС, выражает сожаление по этому поводу и призывает «все государства уважать судебную независимость МУС», передает ТАСС. Кроме того, Ассамблея выразила поддержку должностным лицам и персоналу МУС, заявив, что «обеспечение беспристрастности суда, включая его судебную и прокурорскую независимость, имеет основополагающее значение для успешного выполнения его мандата».

МВД России ранее объявило в розыск прокурора Карима Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Росaрио Сальваторе Айтала и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса. В России они проходят по делу по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Против Карима Хана также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 299, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.