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Сестра раненного при обстреле Донецка мальчика рассказала, что ему ампутируют ногу

Максим Крюков
Александр Федорчак
13:50 21.05.2023
Националисты обстреляли жилой дом в Киевском районе города, был ранен 13-летний мальчик. Снаряд пробил крышу в соседней с ним комнате, пока парень спал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела украинскими националистами жилого дома в Киевском районе Донецка. В результате удара тяжелое ранение получил 13-летний мальчик. Снаряд пробил крышу в соседней с ним комнате, пока парень спал. Сообщается, что обстрел до сих пор не прекратился, также под ударом находятся и другие районы города.

По словам сестры пострадавшего, раненому мальчику ампутируют ногу, сейчас он уехал вместе с мамой в больницу.

«Часов в 10 прилетел снаряд, моему младшему брату раздробило ногу», - сказал девочка Юлия.

С трудом сдерживая слезы, она рассказала, что удар украинских боевиков практически уничтожил их дом. Жительница Донецка добавила, что после «прилета» начался пожар, на место оперативно приехали экстренные службы, однако «все равно мало, что осталось».

Информацию о пострадавшем мальчике в Киевском районе Донецка подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. В своем Telegram-канале он написал, что в поселке Третий Восточный снаряд попал в один из домов частного сектора. Был ранен мальчик 2010 года рождения.

В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что в 10:00 по Куйбышевскому и Киевскому районам города украинские радикалы выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

Ранее «Звезда» показала последствия обстрела Донецка со стороны боевиков киевского режима в ночь на 19 мая. В городе сработала система противовоздушной обороны. Тем не менее, несколько снарядов упали в жилых кварталах, где нет военных объектов.

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