Корреспондент «Звезды» показал последствия ночного обстрела Донецка

Несколько снарядов украинских националистов упали в жилых кварталах, где нет военных объектов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Боевики киевского режима этой ночью вновь обстреляли Донецк. В городе сработала система противовоздушной обороны. Тем не менее, несколько снарядов упали в жилых кварталах, где нет военных объектов.

«Взрыв прогремел, вылетели стекла, и слышно было, как газ из трубы просто вырывается напором. Если бы где-то тут пламя было, он бы загорелся, но, слава богу, оно как-то без огня все повзрывалось, осколки. Страшно, детей попрятали в другую комнату. Как проснулись, так повскакивали. Ужас, это нелюди какие-то стреляют», - рассказал житель Донецка Николай.

Сообщают о взрывах в Ворошиловском и Киевском районах города. Осколками повредило детскую площадку, автомобили и фасады многоэтажных домов. Видно, как в квартирах с первого по четвертый этажи выбило стекла.

«Каким мы были государством? Нас насильно вперли в эту Украину, а теперь мы мучаемся. Ждем не дождемся, когда их уже выгонят нахрен», - поделилась жительница Донецка Ольга Васильевна.

Ранее корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела Ясиноватой. Боевики киевского режима выпустили по мирным жителям города шесть боеприпасов «натовского» калибра. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения. От ударной волны повреждения получили жилые дома.