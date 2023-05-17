Минобороны подтвердило уничтожение «Кинжалом» пяти пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве 16 мая

Согласно подтвержденным данным оборонного ведомства России, полностью уничтожены не только пусковые установки американского ЗРК, но и многофункциональная радиолокационная станция.

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Минобороны России сообщило о достоверных данных об уничтожении пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и многофункциональной радиолокационной станции в Киеве во время ночного удара гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 16 мая.

Ранее неназванный источник одного из информагентств сообщил, что американский ЗРК был уничтожен носителем комплекса «Кинжал» самолетом МиГ-31К из воздушной засады. Как отметил собеседник агентства, характеристики новейшего гиперзвукового оружия ВС РФ позволяют достигать целей на территории Украины за считанные минуты.

Ранее в Сети показали момент уничтожения ЗРК Patriot в Киеве. На опубликованных кадрах видно, как перед поражением американский комплекс вел огонь по целям в небе украинской столицы.