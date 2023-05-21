На Урале из-за дыма от лесных пожаров столкнулись около 10 машин

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что столкновение машин произошло на автодороге «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов».

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В Свердловской области произошло массовое ДТП из-за сильного дыма от лесных пожаров, которые бушуют в регионе. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы с социальных сетях.

Около 10 автомобилей столкнулись друг с другом на трассе под Екатеринбургом из-за плохой видимости. В региональном ГИБДД сообщили, что ЧП произошло на автодороге «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов».

«По предварительным данным, участниками ДТП стали более 9 транспортных средств. Машины столкнулись в правом ряду. Есть пострадавшие, информация уточняется», -говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции.

В ночь с 12 на 13 мая жители Челябинска стали очевидцами ДТП в подземном переходе. На глазах горожан иномарка на высокой скорости выехала на выделенную полосу для трамвайного движения и около остановки «Теплотехнический институт» влетела в тоннель пешеходного перехода. Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадали три человека: водитель «Мерседес», мужчина 1998 года рождения и два пассажира 2000-го и 2003 г.р.