Вертолеты Ми-8 ЦВО сбросили около 500 тонн воды в ходе тушения пожаров в Свердловской области

С начала оказания помощи летчики армейской авиации ЦВО в общей сложности локализовали более 20 очагов лесных пожаров на площади около 20 тысяч гектаров.

© Видео: Пресс-служба Центрального военного округа © Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в ходе ликвидации лесных пожаров на юге Свердловской области сбросили почти 500 тонн воды.

Экипажи вертолетов Ми-8, которые оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5, за несколько дней выполнили более 150 сбросов воды на очаги возгораний в районах города Полевской и села Большая Грязнуха. За одну летную смену экипажи Ми-8 совершают до 18 сливов воды.

Всего с начала оказания помощи летчики армейской авиации ЦВО локализовали более 20 очагов лесных пожаров на общей площади около 20 тысяч гектаров.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в село Баляга Петровск-Забайкальского района, чтобы лично проконтролировать оказание адресной помощи погорельцам и оценить ход восстановительных работ после разрушительного пожара. Глава ведомства осмотрел территорию с борта вертолета и пообщался с местными жителями.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.