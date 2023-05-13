Опубликованы кадры влетевшей в подземный переход машины в Челябинске

Автомобиль на высокой скорости влетел в подземный переход на выделенной полосе для движения трамваев.

© Видео: vk.chestnui_ural © Фото: vk.chestnui_ural

Жители Челябинска в ночь с 12 на 13 мая стали очевидцами ДТП в подземном переходе.

На глазах горожан иномарка на высокой скорости выехала на выделенную полосу для трамвайного движения и около остановки «Теплотехнический институт» влетела в тоннель пешеходного перехода. Видео с места происшествия опубликовал паблик Честный Урал.

На кадрах видно, как машина несется по выделенной линии, из-под колес летят искры, и через несколько секунд автомобиль «ныряет» в подземный переход.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека: водитель «Мерседес», мужчина 1998 года рождения и два пассажира 2000-го и 2003 г.р.



Ранее сообщалось, что в Челябинске чудом сохранилась пластинка с аудиозаписями участника Великой Отечественной войны, которые он посылал семье с фронта радиопослания.